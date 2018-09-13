Четвертый день Международного космического конгресса в белорусской столице

Вот уже четвертый день спутник под названием Международный космический конгресс вращается вокруг белорусской столицы. Сегодня у космонавтов и ученых самый закрытый день - техническая сессия без участия СМИ.

Покорители звезд обсуждают новейшие разработки и технологии. Ведь очередные полеты на Луну и покорение Марса - лишь отчасти фантастика. Внеземные планы и у нашего соотечественника Олега Новицкого. Летчик-космонавт готовится в 2020 году снова отправиться к звездам. Об этом и роли конгресса он рассказал в интервью нашему телеканалу.

Напомним, что в Минск прилетело около восьми десятков космонавтов, астронавтов и тайконавтов. И, судя по всему, нашей столице удалось покорить сердца тех, кто привык сам покорять бесконечные просторы космоса, которые, кстати, стремится покорить все больше стран. Освоение тайн галактической бесконечности - дело не двух государств, как это было в XX веке. Cвою толику могут внести и совсем молодые участники космического клуба.

"Космос не различает наций: если у человека есть идеи, образование, крепкая научная база - все возможно. Но главное смотреть вверх и уметь мечтать. В этом плане мне очень понравилась речь вашего Президента о космических полетах. Сама мысль о космосе вдохновляет и поэтому мы здесь, чтобы передать это знание молодым".