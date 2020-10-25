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Четвертый республиканский автопробег За единую Беларусь!" объединил тех, кто за мир и стабильность

Четвертый республиканский автопробег "За единую Беларусь!"

накануне объединил неравнодушных белорусов - тех, кто за мир и стабильность. По маршруту Минск - Могилев к автопробегу присоединялись автомобилисты из разных населенных пунктов: Смиловичи, Червень, Березино. В Могилеве автоколонну встретили в новом парке на берегу Днепра. Участники развернули большой флаг страны. На площади Славы возложили цветы к Вечному огню. Также состоялась экскурсия и посещение мемориального комплекса "Буйничское поле".

Следующий автопробег состоится в субботу - 31 октября. На этот раз колонна под национальным флагом отправится в Гродно.

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