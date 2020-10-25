Четвертый республиканский автопробег За единую Беларусь!" объединил тех, кто за мир и стабильность

накануне объединил неравнодушных белорусов - тех, кто за мир и стабильность. По маршруту Минск - Могилев к автопробегу присоединялись автомобилисты из разных населенных пунктов: Смиловичи, Червень, Березино. В Могилеве автоколонну встретили в новом парке на берегу Днепра. Участники развернули большой флаг страны. На площади Славы возложили цветы к Вечному огню. Также состоялась экскурсия и посещение мемориального комплекса "Буйничское поле".