Четвертый соревновательный день специалистов-кинологов проходит в Минской области

Поиск человека по запаху в лесном массиве. В Околице четвертый день соревнований по служебному многоборью кинологов среди собак общеразыскного профиля. За титул лучших борются 17 пар. Статус международного состязанию придают гости из России. Стартовал чемпионат 16 мая, накануне собаки проводили задержание и конвоирование нарушителей. Главная цель соревнований - определить уровень дисциплинированности собаки. 20 мая участников соревнований ждет кинологический кросс, а также будут подведены итоги чемпионата и состоится закрытие турнира.