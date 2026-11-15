Четыре белорусских вуза начали прием документов на заочное отделение

15 ноября начинается прием документов на заочную форму по аграрным специальностям.

Набор будут вести четыре профильных вуза - Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках, Белорусский государственный аграрный технический университет в Минске, Витебская государственная академия ветеринарной медицины и Гродненский государственный аграрный университе

Подать заявление в приемную комиссию можно будет до 5 декабря включительно. Следующий этап - вступительные испытания, они пройдут в период с 6 по 15 декабря. Итоги кампании будут известны в течение недели. Зачисление как на бюджетные, так и на платные места завершится не позднее 20 декабря.

Основные даты приема в вузы:

с 15 ноября по 5 декабря - прием документов

с 6 по 15 декабря - вступительные испытания

до 20 декабря - зачисление

Заочное обучение позволяет получать высшее образование без длительного отрыва от основной деятельности. Кроме того, формат помогает применять полученные знания на практике.