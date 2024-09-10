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Четыре бронзовые медали завоевали представители Беларуси на международной олимпиаде по информатике в Египте
36-я Международная олимпиада по информатике IOI-2024 прошла в Александрии (Египет). На ней белорусская команда завоевала четыре бронзовые медали. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования.
Бронзы удостоены учащиеся средней школы №27 Михаил Брель, средней школы №8 Кирилл Кардаш, выпускник гимназии №51 Дмитрий Горбатовский (Гомель) и выпускник гимназии №8 Витебска Андрей Соболенко. Руководителями команды выступили старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Буславский и педагог дополнительного образования Центра юных пожарных Мозыря Алексей Борунов.
"Кстати, выпускник витебской гимназии Андрей Соболенко был подопечным заслуженного учителя Беларуси Вероники Лактиной. Педагог с 24-летним стажем помогла поверить ему в свои силы и стать одним из лучших молодых программистов в нашей стране. Сейчас Андрей Соболенко учится на профильном факультете БГУ", - проинформировали в ведомстве.
IOI впервые была проведена в 1989 году в болгарском Правце. Согласно правилам проведения олимпиады, учащиеся соревнуются индивидуально. От каждой страны может быть представлено не более четырех участников. Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них учащиеся решают по три задачи с использованием нескольких языков программирования. На выполнение задания отводится по пять часов в каждом туре.
Фото: БЕЛТА
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