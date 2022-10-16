Признаки хорошего врача назвал специалист

Приходя на прием к врачу, нам всегда хочется внимательного отношения к себе, а также получения необходимых рекомендаций по существующей проблеме. Но как же узнать, толковыйдоктор перед вами или нет? По каким критериям выбрать лечащего врача и понять, стоит ли доверять ему свое здоровье, рассказал терапевт, кардиолог Марат Валеев. Егослова приводит портал sb.by.



Первое, на что нужно обратить внимание, это то, как доктор с вами разговаривает. В первую очередь, самое важное - это его контакт с пациентом, умение находить общий язык и вести беседу.

"Коммуникация между пациентом и доктором - ключ к успеху. И от того, как он разговаривает, как правильно задает вопросы, изучает вашу историю болезни, зависит не меньше 70 % успеха в лечении или в поиске установления правильного диагноза. Потому что подробно собранный анамнез порою позволяет правильно поставить диагноз даже без каких-либо дополнительных диагностических процедур. Поэтому обязательно обращайте внимание на это", - отмечает врач.



Второе, не менее важное, это общий осмотр. По мнению доктора, каждый специалист должен провести визуальный осмотр, осмотр кожных покровов, аускультацию, когда врач слушает ваши легкие и сердце, проверить движение в суставах, ваше горло и глазные яблоки.



После того как врач собрал подробный анамнез, осмотрел вас, определил для себя дальнейшее направление, вне зависимости от диагноза, возраста или сопутствующих заболеваний, он должен сделать упор на ваш образ жизни.



"Параллельно с лекарствами должен делаться упор на изменение образа жизни, это очень важно. Например, если доктор назначает только какие-то препараты от давления и говорит, что все будет хорошо, это неправильное направление. Обязательно должно быть комплексное лечение. То есть, помимо того, что назначаются лекарственные препараты, еще должны назначаться немедикаментозные способы, в том числе и изменение образа жизни", - советует врач.



Четвертый признак хорошего доктора, это когда он умеет правильно подобрать дальнейшие диагностические процедуры, которые должен пройти пациент.

"Когда пациент приходит к доктору на прием и в конце получает огромный список всего, что он должен в ближайшую неделю пройти - такна самом делебыть не должно. Если ранее разобранные первые пункты выполнены на все сто, я думаю, что не будет проблем с назначением одной-двух диагностических процедур, чтобы точно поставить диагноз", - констатирует врач.



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