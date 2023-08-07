3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Четырехлетний ребенок попал под машину в Пинске
Два ДТП с участием несовершеннолетних с разницей немногим более получаса произошли 4 августа в Пинске и Пинском районе, сообщает БЕЛТА.
В Пинске дорожный инцидент произошел на дворовой территории улицы 60 лет Октября. Вблизи дома №5 около 21.20 автомобиль Peugeot под управлением 29-летнего пинчанина наехал на четырехлетнего ребенка. По предварительной информации, мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Его госпитализировали.
В деревне Стошаны ДТП произошло в 20.40. Автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего жителя Пинского района двигался по ул.Советской и наехал на 16-летнюю девушку. По предварительной информации, она шла по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.
Еще одна авария, на этот раз смертельная, произошла 4 августа в Ивацевичском районе на дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. На 156-м км около 22.25 автомобиль Ford под управлением 46-летнего жителя Минска сбил 62-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть и не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Следствие даст правовую оценку случившемуся.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все