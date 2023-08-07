Четырехлетний ребенок попал под машину в Пинске

Два ДТП с участием несовершеннолетних с разницей немногим более получаса произошли 4 августа в Пинске и Пинском районе, сообщает БЕЛТА.

В Пинске дорожный инцидент произошел на дворовой территории улицы 60 лет Октября. Вблизи дома №5 около 21.20 автомобиль Peugeot под управлением 29-летнего пинчанина наехал на четырехлетнего ребенка. По предварительной информации, мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Его госпитализировали.

В деревне Стошаны ДТП произошло в 20.40. Автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего жителя Пинского района двигался по ул.Советской и наехал на 16-летнюю девушку. По предварительной информации, она шла по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

Еще одна авария, на этот раз смертельная, произошла 4 августа в Ивацевичском районе на дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. На 156-м км около 22.25 автомобиль Ford под управлением 46-летнего жителя Минска сбил 62-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть и не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Следствие даст правовую оценку случившемуся.