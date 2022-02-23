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Четырехмиллионный трактор BELARUS сошел с конвейера Минского тракторного завода
Белорусская экономика уже на старте года взяла хороший темп. Наши товары сохраняют высокий спрос на внутреннем и внешнем рынках. Новый знаковый рубеж преодолел и Минский тракторный завод. С конвейера сошел четырехмиллионный трактор. С одной из важнейших вех в истории предприятия и белорусского машиностроения коллектив завода поздравил Президент. И отметил, что без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность всей планеты. О перспективах завода - Алина Лаппо.
В белорусском машиностроении поистине знаковое событие. Минский тракторный завод преодолел новый рубеж, с конвейера сошел четырехмиллионный трактор. Предыдущий миллионник выпустили почти 30 лет назад. За это время холдинг стал одним из самых узнаваемых брендов нашей страны.
Пожалуй, одна из главных премьер этого года. Для МТЗ выпуск юбилейника - действительно настоящий праздник. Собрание и награждение лучших работников, а также поздравление высоких гостей. За большими достижениями нашего промышленного флагмана работа каждого из тысяч людей.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
Создана мощнейшая линейка, каждый год предприятие прирастает. И сегодня мы видим уже 4-миллионный. А это что? Это развитие агропромышленного комплекса, это продовольственная безопасность и в целом это обеспечение национальной безопасности.И какой бы ни была ситуация на внешних рынках, флагман не утрачивает свои позиции. Он продолжает развиваться и выпускать качественный товар. В линейке более сотни моделей. Одна из главных задач - выпуск многопрофильной техники с большим экспортным потенциалом. Сегодня в списке 120 стран.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ":
В прошлом году от плановых заданий плюс 6 тысяч, в целом мы произвели более 40 тысяч тракторов. Сегодня спрос очень хороший, январь мы тоже начали с ростом. Как бы там COVID и прочие вещи нас не тормозили, в последние годы активно работаем с экспортерами на африканском рынке, поэтому результат сказывается сам собой.Чтобы быть в топе продаж, важно учитывать и запросы покупателя, ведь у каждого рынка свои модели, и постепенно обновлять технические возможности. Ведь конкуренция высока. Вот здесь важно соотношение качества и цены.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы находимся в той ситуации, когда уже не можем произвести столько, чтобы удовлетворить потребности покупателей. И наша программа развития холдинга до 2030 года подразумевает, по сути, масштабнейшую модернизацию. Мы должны построить практически новое производство.Самое главное испытание для наших тракторов - предстоящая посевная. И сельхозпредприятия всегда стараются пополнять парк новыми и надежными машинами. 4-миллионник МТЗ точно не останется незамеченным на полях. И уже известно, кто будет у его руля.
Николай Даречкин, тракторист-машинист Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз "Родина":
Я на белорусском тракторе работаю уже более 20 лет. Когда посидел, ощутил, во-первых, мощь трактора, шумоизоляция очень впечатляет. Приятно будет на нем работать и добиваться новых успехов.
Уже в ближайшее время трактор-юбиляр отправится покорять поля Могилевской области, где будет помогать аграриям ставить новые рекорды на весенне-полевых работах.
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