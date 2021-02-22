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Четырнадцать школ Беларуси охвачены экспериментальным проектом "Медиацентр"
Инновации в школьном образовании. Четырнадцать школ Беларуси охвачены экспериментальным проектом "Медиацентр". Уже третий год по нему работает и гимназия № 1 города Червеня. Медиацентр позволяет расширить границы изучения отдельных предметов школьной программы. Предлагает так называемые урок в уроке, научные лаборатории и даже создание собственных СМИ.
Наталья Бордиловская расскажет подробнее.
Здесь все, как во всех школах. Базовый, официально установленный цикл предметов, но с углубленным их изучением и теорией, которая на месте закрепляется практикой. Так, обычные уроки химии в Червенской гимназии давно переросли в... мини-научные лаборатории, полные реальных открытий. Кроме усвоения параграфов из учебника школьники исследуют функции увлажнителя, влияние витамина С на здоровье человека. Любые взрослые темы открыты, и все благодаря деятельности медиацентра. Он позволяет ученикам ощущать себя свободнее в интересующем их вопросе.
В инновационном проекте задействованы учащиеся с третьего по девятый классы. Кураторы - учителя и выпускники. Червенский гимназический эксперимент ставит очень понятные задачи: чтобы ребята креативно относились к любому вопросу, чтобы умели налаживать любые коммуникации и работать командно. Ставка и на самообразование.
Медиацентр профориентирует. Еще в школьных стенах ученикам дается возможность попробовать себя в том или другом занятии. Все по-серьезному, и выводы молодые люди делают взрослые.
Здесь подрастают наши коллеги. Одно из направлений деятельности медиацентра - журналистика. Электронные и печатные средства массовой информации. В гимназии уже есть своя газета: свет увидел второй выпуск. Ребята мечтают о создании собственного телевидения и радио. Желание большое есть. Дело за техническим оборудованием. И учителя, и ученики рассчитывают на спонсорскую помощь.
Чтобы из любой точки Беларуси, а может и мира, люди могли попасть в Червенскую гимназию № 1, участники медиацентра придумали виртуальную экскурсию. Нажми только на двумерный штрихкод. Информационные технологии также в пределах компетенций медиацентра. Инновационный проект растет и развивается, притягивая к себе все больше любознательных умов и талантов.
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