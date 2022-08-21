Чьи карманы набила попытка госпереворота и куда ушли спонсорские 200 млн долларов?

А ведь белорусского Президента планировали ликвидировать. Спустя время мы узнаем все больше подробностей событий двухлетней давности. На что были готовы пойти заговорщики, которым так хотелось захватить власть в нашей стране? Что на самом деле скрывалось под ширмой мирных протестов и обещанных перемен? Кому было важно взбудоражить и затуманить общество? Шокирующие подробности рассказывают сценаристы кровавой, и к счастью, не написанной пьесы. Но их показаний стараются не замечать беглые псевдополитики, псевдоблогеры и прочая тусовка у грантов. Скромно отвернувшись в сторонке, предпочитают особо не комментировать. Ведь и не скажешь теперь, что это кто-то придумал.

В Минске продолжается суд над пятью обвиняемыми по делу о планировании убийства главы государства. На скамье подсудимых Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук. Новые заседания вскрывают новые детали.

Показана переписка. В ней Зенкович обсуждает устранение Лукашенко во время движения президентского кортежа. Если бы это удалось, из СИЗО Минска, Барановичей и Жодино предполагалось освободить некоторых заключенных. Была названа и спонсорская сумма на госпереворот - 200 млн долларов. Кроме того, заговорщики предлагали искать деньги у структур Фонда Сороса, через крупные компании, готовые быть спонсорами военного мятежа за лакомые куски государственной собственности Беларуси.

Раскрыты признания Костусева о том, что львиная доля иностранных денег, выделяемых людям, называющих себя белорусской оппозицией, оседают в чьих-то карманах за рубежом. По его словам, "до Беларуси доходит, может, процент - два".

Еще интересный момент. Дело в том, что вот эти люди, зачем-то называющие себя белорусским народом, откровенно его (народ) презирают. Тот же подсудимый Зенкович еще с одним заговорщиком Щигельским (последний пока на свободе), публично фантазируют, как заставят 9 с половиной миллионов белорусов каяться за то, что они выбирают неправильных, по их мнению, лидеров.

Автухович, устраивавший взрывы и поджоги машин, домов, сейчас тоже в суде. Заседания проходят в Гродно. И это дело о терроризме. Главный фигурант ездил на Украину за оружием для совершения терактов в Беларуси. Выяснилось, что его группа должна была быть задействована и в разработанном плане по устранению главы государства, захвате управленческих зданий и активно участвовать в реализации военного мятежа.