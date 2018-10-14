Чин освящения верхнего придела храма-памятника Всех Святых в Минске проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Нынешний Покров Пресвятой Богородицы в Беларуси связан еще с одним большим духовным событием. Сегодня в храме-памятнике Всех Святых в Минске состоится торжественное освящение верхнего придела церкви. Канонический чин и праздничное богослужение проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который находится в эти дни в нашей стране с официальным визитом. До торжественной церемонии осталось немногим менее часа. И в эти минуты у храма работает наша съемочная группа.