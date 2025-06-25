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Чирков: Государства - члены ЕАЭС показывают рост экономических показателей
Кооперация особенно важна в условиях глобальных экономических вызовов, а государства - члены ЕАЭС показывают рост экономических показателей. Таким мнением поделился доцент кафедры Государственного университета управления (Россия) Максим Чирков.
Эксперт также подчеркнул, что тот экономический рост, который имеет ЕАЭС, очень хорошо распределен, потому что во многих союзах, например, в Евросоюзе есть страны-лидеры, которые потребляют ресурсы, забирают себе рынки сбыта, а другие государства, не являющиеся лидерами, автоматически становятся аутсайдерами.
"В ЕАЭС по темпам роста экономик видно, что этот союз дает преимущество всем странам - участницам. Та же самая белорусская экономика растет невероятными темпами, даже по многим показателям опережает российскую по темпам прироста", - обратил внимание Максим Чирков.