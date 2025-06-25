Чирков: Государства - члены ЕАЭС показывают рост экономических показателей

Эксперт также подчеркнул, что тот экономический рост, который имеет ЕАЭС, очень хорошо распределен, потому что во многих союзах, например, в Евросоюзе есть страны-лидеры, которые потребляют ресурсы, забирают себе рынки сбыта, а другие государства, не являющиеся лидерами, автоматически становятся аутсайдерами.