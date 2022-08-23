Чирков: Беларусь полностью обеспечена продовольствием

Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия): Сельское хозяйство Беларуси, мы понимаем, что в Беларуси на самом деле много и промышленных предприятий, но сельское хозяйство добавляет белорусской экономике некой стабильности, потому что промышленность самая разная - и тяжелая, и средняя - вообще очень зависимы от внешней конъюнктуры, от рынков сбыта, а сельскохозяйственная продукции востребована всегда, потому что люди всегда будут кушать, будут потреблять высококачественную продукцию. Вот этой продукцией Беларусь, конечно, может не только всегда обеспечивать, но и поставлять на внешние рынки. И опять же, если говорить о продовольственной безопасности и Беларуси, и Союзного государства в целом, то есть Беларуси и России, то здесь я думаю, у населения наших стран никаких опасений вообще быть не может, потому что наши страны полностью себя обеспечивают.