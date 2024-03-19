Чирков: Идея отправки западных войск в Украину является самоубийственной

Если говорить о перспективах отправки европейских войск в Украину, то я думаю, что к этой ситуации можно относиться только как к гипотетической, потому что понятно, что на прямое столкновение с Россией в военной сфере западные страны в целом и страны Европы по отдельности или вместе, конечно, не пойдут. Понятно, что конфликт в Украине затягивается и достаточно сильно, косвенное участие (западных стран - Прим. ред.), безусловно, сейчас фиксируется, но прямого столкновения между ядерными державами в настоящее время по большому счету быть не может. Кроме того, даже экономически понятно, что западные страны в целом и Европа в частности просто не в состоянии, скажем так, финансировать свои разные расходы на сегодняшний момент. Это уже становится очевидным. Мы видим протесты фермеров. Фермеры - это главная субсидируемая отрасль, и если уже на гражданские отрасли не хватает финансирования, то что там говорить о военных секторах. Поэтому теоретически рассматривать такую возможность (отправку войск в Украину - Прим. ред.) всегда нужно, но и следует понимать, что практические договоренности и тем более отправка войск на территорию Украины со стороны европейских стран - это было бы самоубийственное действие.