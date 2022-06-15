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Чирков: Продовольственная безопасность Беларуси находится на высоком уровне

Ряд стран уже сталкивается с огромными продовольственными проблемами. Но для Беларуси, благодаря мудрым действиям власти и отсутствию стратегических ошибок, они неактуальны. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный российский экономист Максим Чирков.

По мнению эксперта, наша страна всегда стремилась думать на перспективу и всегда делала абсолютно правильную ставку на развитие сельского хозяйства.

"Вопросы продовольственной безопасности в мире сейчас стоят как никогда остро.

Можно точно сказать, что Республика Беларусь действительно готовилась к подобному развитию событий и, может быть, даже по некоторым параметрам она даже опережает Россию. В Беларуси большая специализация на аграрном секторе, на производстве продуктов питания. Республика сейчас является одним из лидеров по производству некоторых товаров и продуктов питания (мясо, картофель, молоко, сахарная свекла) на душу населения. Есть определенная статистика: Беларусь, если считать производство на душу населения, обгоняет конкурентов и очень серьезно.

По поводу Президента Беларуси, который за последние годы слишком много внимания уделял развитию сельского хозяйства, посещал различные сельхозпредприятия на территории Республики Беларусь, и многие над этим как-то посмеивались, но сейчас над этим уже никто не смеется. Сейчас смеяться уже поздно, когда мир стоит на грани реального голода".

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