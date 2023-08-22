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Чирков: Влияние БРИКС на мировую экономику сильно растет
За последние годы влияние БРИКС в мировой экономике значительно усилилось. Организация играет все более значимую роль в таких процессах, как рост товарооборота между странами, стабилизация мировой экономики и сотрудничество развивающихся стран.
Таким мнением поделился российский эксперт Максим Чирков. По его словам, сегодня БРИКС показывает себя как перспективное объединение с большим потенциалом.
Влияние БРИКС на мировую экономику очень сильно растет. Мы видим, что на самом деле взаимодействие между странами этой "пятерки" БРИКС увеличивается очень сильно. Несколько лет назад мировая торговля выглядела так, что все страны, входящие в БРИКС, были ориентированы в своей внешней торговле на Европу, Соединенные Штаты. Сейчас эта ситуация резко меняется. Очень сильно растет товарооборот внутри стран БРИКС, каждая из стран БРИКС очень сильно влияет на тот регион, где она находится. Поэтому, я думаю, что XV саммит БРИКС будет нести стабилизацию в мировую экономику, по большому счету и в геополитику, по крайней мере то, что касается экономик стран, входящих в БРИКС, а также тех стран, которые хотят туда вступить. Несколько десятков желающих и тех, кто подал заявки на вступление, поэтому действительно организация очень масштабная.
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