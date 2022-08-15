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Численность людей на Земле превысила 8 млрд

Численность людей на Земле превысила 8 миллиардов. Как сообщают информационные ресурсы, на полмиллиарда нас стало больше, чем в 2017 году. На миллиард численность увеличилась за десять с половиной лет. Очевидно, человеческая популяция растет все еще быстро, но темпы этого роста замедляются. Самые густонаселенные регионы по-прежнему Китай с Индией. Однако рождаемость там падает и большую часть прироста дают страны Африки.

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