Число электромобилей в мире к 2030 году увеличится в четыре раза

До 20 миллионов. Таковы данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию. По подсчетам аналитиков, инвестиции в зеленую энергетику на протяжении уже нескольких лет составляют в среднем около 600 млрд долларов в год. Эксперты полагают, что аккумуляторные батареи для электрокаров смогут сыграть важную роль в переходе на низкоуглеродистые энергетические системы и помогут снизить выбросы парниковых газов. Вместе с тем развитие электротранспорта сопряжено с некоторыми рисками.



Во-первых, запасы сырья для автомобильных аккумуляторов сконцентрированы всего в нескольких странах, что является негативным фактором, подрывающим гарантии непрерывных поставок. Во-вторых, добыча сырья для таких аккумуляторов сопряжена с серьезными экологическими последствиями. Авторы доклада предлагают наращивать инвестиции в технологии, которые позволят уменьшить негативное воздействие производства аккумуляторов на окружающую среду, а также обеспечат надлежащую утилизацию отработанных батарей.



