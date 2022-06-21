Число нарушений, связанных с ростом цен, снизилось в Беларуси

В Беларуси число нарушений, связанных с необоснованным ростом цен, снизилось на 12 % к уровню такого же периода прошлого года. Это сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли. Отметив, что таких цифр удалось достичь прежде всего за счет постоянного мониторинга торговых объектов.



Глава ведомства подчеркнул, что контроль стоимости товаров необходим, он продолжится и в дальнейшем, поскольку сегодня значительное влияние на нашу экономику оказывает так называемая импортируемая инфляция, то есть те товары, которые ввозятся в страну и влияют на внутреннюю цену.