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Число пострадавших от торговли людьми растет
Число пострадавших от торговли людьми растет, несмотря на усилия международного сообщества по противостоянию этой угрозе. Об этом сообщили на брифинге, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с трафикингом.
По данным Международной организации по миграции, сегодня в мире почти 40 миллионов жертв торговли людьми. 70 % из них женщины и дети. Для нашей страны борьба с этой глобальной проблемой - один из приоритетов деятельности на международной арене. Еще в середине 2000-х официальный Минск начал активно привлекать внимание мирового сообщества к этой проблеме.
В последние годы Беларусь работает над улучшением координации действий по борьбе с торговлей людьми между государствами планеты. Кстати, Всемирный день борьбы с трафикингом - его отмечают сегодня - был учрежден и благодаря усилиям нашей страны.
Проблема торговли людьми существует во всех странах независимо от уровня развития государства, подчеркивают эксперты. По данным МВД, в нашей стране в этом году жертвами стали 68 человек. В июле на территории Беларуси и Израиля прошла совместная спецоперация по задержанию семи граждан, причастных к организации секс-бизнеса.
Сейчас пострадавшие девушки находятся в Израиле, им обеспечена защита. В МВД также подчеркивают, что в последнее время жертвами трафикинга все чаще становятся и мужчины. Здесь, правда, речь идет не о сексуальной, а о трудовой эксплуатации. Например, при выезде за рубеж на заработки.
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