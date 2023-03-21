Число проверок КГК в Беларуси планомерно сокращается

В Беларуси планомерно сокращается число проверок Госконтроля! Об этом сообщил председатель Комитета. По итогам минувшего года их количество снизилось на четверть. В первом полугодии падение продолжается: запланировано на треть меньше таких мероприятий, чем годом ранее. При этом проверок с нарушением законодательства не зафиксировано: таких случаев в стране не выявляли уже порядка трех лет.

Как подчеркнули в Госконтроле, их сокращение проходит не в ущерб качеству контрольной и надзорной работы. Она направлена на обеспечение экономической безопасности государства.

В центре внимания Госконтроля - рациональное использование бюджетных средств. Так, в минувшем году по предложениям Комитета было сэкономлено около 580 млн рублей. В комитете убеждены, что необходимо вводить ответственность за нерациональное использование средств госорганизаций. Такие предложения уже в разработке.

