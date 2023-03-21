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Число проверок КГК в Беларуси планомерно сокращается
В Беларуси планомерно сокращается число проверок Госконтроля! Об этом сообщил председатель Комитета. По итогам минувшего года их количество снизилось на четверть. В первом полугодии падение продолжается: запланировано на треть меньше таких мероприятий, чем годом ранее. При этом проверок с нарушением законодательства не зафиксировано: таких случаев в стране не выявляли уже порядка трех лет.
Как подчеркнули в Госконтроле, их сокращение проходит не в ущерб качеству контрольной и надзорной работы. Она направлена на обеспечение экономической безопасности государства.
В центре внимания Госконтроля - рациональное использование бюджетных средств. Так, в минувшем году по предложениям Комитета было сэкономлено около 580 млн рублей. В комитете убеждены, что необходимо вводить ответственность за нерациональное использование средств госорганизаций. Такие предложения уже в разработке.
Фото:pixabay.com
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