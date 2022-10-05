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Число случаев заражения COVID-19 и гриппом в Беларуси растет
Число случаев заражения ковидом и гриппом в Беларуси постепенно растет. При этом, отмечают специалисты, темпы роста инфекционных заболеваний в этом сезоне в разы ниже, чем в прошлом году. Так, в столичной инфекционной больнице находится часть пациентов с коронавирусной инфекцией. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями и, увы, непривитые. В реанимационных отделениях более 80 % больных не сделали антиковидный укол. Но, по словам медиков, сейчас COVID-19 протекает легче, чем раньше.
Основные симптомы - высокая температура, сухой кашель, головная боль, утомляемость, чиханье и насморк.
Примерно две трети пациентов от всего числа госпитализированных имеют ковид-инфекцию, остальные лица с прочими инфекционными заболеваниями. Это гастроэнтериты, гепатиты, нейроинфекции. Бывает, конечно, и острые респираторные вирусные инфекции попадаются тяжелые, пациенты с гриппом регистрируются редко, но были. Все отделения загружены, но есть свободные места.
Кампания по вакцинации в Беларуси
Медики напоминают: вакцинация по-прежнему остается одним из эффективных способов борьбы с инфекционными заболеваниями. Сейчас специалисты разрешают прививаться в один день не только от гриппа, но и от ковида. Эффективность действия препаратов не снижается. А желающие могут сделать перерыв в две недели между вакцинациями.
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