Число случаев заражения COVID-19 и гриппом в Беларуси растет

Число случаев заражения ковидом и гриппом в Беларуси постепенно растет. При этом, отмечают специалисты, темпы роста инфекционных заболеваний в этом сезоне в разы ниже, чем в прошлом году. Так, в столичной инфекционной больнице находится часть пациентов с коронавирусной инфекцией. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями и, увы, непривитые. В реанимационных отделениях более 80 % больных не сделали антиковидный укол. Но, по словам медиков, сейчас COVID-19 протекает легче, чем раньше.