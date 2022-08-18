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Число смертей от коронавируса в мире возросло
Число летальных исходов от коронавирусной инфекции увеличилось в мире на 35 % за последние четыре недели, а с наступлением холодного сезона в Северном полушарии риск распространения заболевания только усилится. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит sb.by.
По данным главы ВОЗ, за последнюю неделю коронавирус унес жизни 15 тыс. человек. Наряду с этим глава ВОЗ сообщил, что в ближайшее время риск более интенсивного распространения коронавируса и госпитализаций усилится.
"С приближением более холодной погоды в Северном полушарии и в связи с тем, что люди будут проводить больше времени внутри помещений, риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций в ближайшие месяцы только усилится", - обратил вниманиеГебрейесус. Он добавил, что это касается не только COVID-19, но и других болезней, в том числе гриппа.
По данным главы ВОЗ, по меньшей мере 90 % выявленных во время лабораторных анализов возбудителей коронавируса в настоящее время приходится на подвид омикрон-штамма BA.5.
Фото:pixabay.com
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