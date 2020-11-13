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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 53 миллиона
Новый рекорд с начала пандемии зафиксирован в Великобритании. Число выявленных за сутки составило 33,5 тысячи. Во Франции осложнения, вызванные инфекцией, являются причиной каждой четвертой смерти! Об этом заявил премьер-министр страны. За последние два месяца в республике от коронавируса умерли 10 тысяч пациентов. Помимо этого кризис, вызванный пандемией, может привести к резкому увеличению числа бедных во Франции: к концу года оно превысит 10 миллионов человек или 15 % от общего населения страны.
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