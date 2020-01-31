Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213

Заболевших почти 10 000 человек. Ухань, как и десяток других китайских городов, находится под карантином: въезд и выезд из нее ограничены. Это самый крупный карантин в истории. По разным оценкам, передвижение от 38 до 50 миллионов человек ограничено. Пекин советует своим гражданам отказаться от свадеб 2 февраля из-за коронавируса. Многие надеялись зарегистрировать свой брак в эту дату, поскольку сочетание цифр 02.02.2020, которые в китайском языке созвучны с фразой "люблю тебя", встречается раз в тысячу лет. Вчера Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ высоко оценивает меры, принимаемые КНР для сдерживания распространения заболевания. Организация также рекомендовала бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой коронавируса.



