3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213
Заболевших почти 10 000 человек. Ухань, как и десяток других китайских городов, находится под карантином: въезд и выезд из нее ограничены. Это самый крупный карантин в истории. По разным оценкам, передвижение от 38 до 50 миллионов человек ограничено. Пекин советует своим гражданам отказаться от свадеб 2 февраля из-за коронавируса. Многие надеялись зарегистрировать свой брак в эту дату, поскольку сочетание цифр 02.02.2020, которые в китайском языке созвучны с фразой "люблю тебя", встречается раз в тысячу лет. Вчера Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ высоко оценивает меры, принимаемые КНР для сдерживания распространения заболевания. Организация также рекомендовала бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой коронавируса.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов