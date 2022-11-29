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Чистку дворовых территорий от сугробов с утра и до позднего вчера проводят работники коммунальных служб

Снегопад держит коммунальные службы в тонусе. Во всех районах столицы с самого утра и до позднего вечера проводится очистка дворовых территорий от сугробов. В первую очередь внимание пешеходным дорожкам, лестницам, крутым спускам. Ежедневно в Минске для очистки используют сотни тонн реагентов. Для ускорения процесса к ручной работе добавляют и спецтехнику.

Сейчас снежную массу собирают в специально отведенных местах. Чуть позже доставят на городскую снегоплавильную точку для переработки снега в техническую воду.

Фото:pixabay.com

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