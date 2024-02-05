Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск0°
Могилев0°
Гродно3°
Минск1°
Минск
1°
Верными помощниками в охоте давно служили и служат собаки, доказательство тому - многочисленные специально выведенные породы.
Чистокровную русскую гончую породу собак разводит житель Кобринского района. Сейчас у Николая Павлючика 5 представителей породы. Они знают специальные команды и владеют определенными качествами. Среди основных - выносливость, умение работать в лесных массивах, и, конечно же, моментальная реакция на голос хозяина.
Русская гончая порода предназначена для охоты на пушного зверя. На зайца, лису, допустим. Главное собаке - найти зверя. И держать, чтобы не бросала его, гнала.Собаки старательные, рабочие, голоса красивые. Интересная рабочая порода. И паратые, т. е. быстрые собаки. Порода да, должна сохраниться. Поэтому и занимаемся разведением щенков.
Всякий раз, когда мы идем на охоту, используем ошейник GPS. Для того чтобы собака всегда была на виду. Бывают моменты, что русские гончие уходят далеко за зверем. И есть сомнения, придет ли собака твоя. А так ты видишь в телефоне свою собаку. Наши собаки всегда знают дорогу домой. Бывают моменты, что мы возвращаемся раньше. Но на всякийслучай используем GPS-трекет.
Кстати, разведением занимался отец Николая. А сейчас - и младший сын. Вместе продолжают сохранять породу русских гончих собак. Участвуют и в специализированных выставках