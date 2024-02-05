Чистокровную русскую гончую породу собак разводит житель Кобринского района

Всякий раз, когда мы идем на охоту, используем ошейник GPS. Для того чтобы собака всегда была на виду. Бывают моменты, что русские гончие уходят далеко за зверем. И есть сомнения, придет ли собака твоя. А так ты видишь в телефоне свою собаку. Наши собаки всегда знают дорогу домой. Бывают моменты, что мы возвращаемся раньше. Но на всякийслучай используем GPS-трекет.

Артем Павлючик, охотник