Чистота и порядок - то, с чем ассоциируется Беларусь, снижать уровень не планируем

Более точные цифры субботника. В нем приняли участие около 3 миллионов белорусов. И по оперативным данным, собрано 12 млн 300 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-премьер Леонид Заяц. Официальную информацию по итогам заработанных средств на республиканском субботнике озвучит Белстат вечером 28 апреля. Но уже сейчас видно, что денег гораздо больше. Кроме того, в порядок приведены места захоронения солдат Великой Отечественной войны, мемориалы, комплексы, парки и скверы, придорожные территории, появились и новые лесные массивы.

Анастасия Бенедисюк: начинаем с себя!

Журналистов, конечно, работой не напугаешь. У нас что ни день, то в полях. Но! Выйти в поле в новом амплуа - это мы всегда в первом ряду. К тому же первая береговая - трудились во дворе медиахолдинга. Многие и сегодня успели совместить работу в студии и монтаж с субботником. Что называется, без отрыва от производства.





Сегодня Президент сказал очень классную фразу, что каждый год нужно что-нибудь делать и какую-нибудь изюминку привносить. И это как раз подходит под нашу ситуацию, потому что один год мы сажали ели, другой год высаживали самшиты. На этот раз у нас получилась красивая и стильная аллея из туй. Действительно получается, что каждый год мы благоустраиваем свою территорию и привносим какую-то изюминку. Ольга Макей, замдиректора Главной дирекции Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Работа плечом к плечу. Вот они, люди, закаленные временем. Как показала эта суббота, готовые обращаться с любым оружием-инвентарем. Вырезать фейки, оставив только факты. Докопаться до истины. И увлажнить, укрепить корневую систему. Рука набита!





Я впервые здесь посадил туи лет 10-12 назад. Они были маленькие, а сейчас уже выросли огромные. Поэтому я в этом плане человек опытный. Люди работают на субботнике возле каждого учреждения, погода прекрасная. Настроение, я уверен, такое же. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Анастасия Кравченко, суперфиналистка шоу "Х-Factor в Беларуси", просто спела.

В. Перцов: Субботник - традиция, которая нам досталась от наших предков, которую не нужно забывать.

А еще кому, как не телевизионщикам и в целом медиа знать, как важен внешний облик. В такой стране живем мы, такую презентуем для гостей и туристов. Министерство информации зафиксировали в столичном парке Победы.

Владимир Перцов,министр информации Беларуси: В наше время, когда мы, уткнувшись в экраны смартфонов и компьютеров, особенно в журналистской работе, иногда находясь в одной организации, друг с другом не пересекаемся, субботник - это место, где на свежем воздухе можно плечом к плечу поработать вместе. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Установили новые скамейки, подрезали ветки деревьев вдоль экотропы, привели в порядок дорожки. В Минске настоящая весна. В будущем здесь появится воркаут-зона и детская площадка.

Депутаты на субботнике

А еще субботник - чем не выездной прием граждан? Только без договоренностей и плана. Это депутаты. Горожане подходили, спрашивали и помогали. Труд объединяет. И облагораживает. Зеленая зона вдоль улицы Пулихова, недалеко от парка Горького. Здесь же проходит участок главной минской велодорожки. А вдоль нее протекает Свислочь.

Марина Ленчевская,депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Для меня это важная традиция, что и для всех депутатов. Мы постоянно откликаемся на такие замечательные акции. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

На площадке Минского моторного завода заложили аллею промышленников. Предприятию в нынешнем году - 60! Потрудиться пришлось руководству едва ли не всех крупнейших заводов. Обещают, что и впредь как юбилей у кого, обязательно отметят таким вот активным трудом. Благо, юбиляров у Минпрома даже в нынешнем году много. Да и настроение сегодня под стать успехам в отрасли - прибавляют.





Мужик, который не вырастил сына, не посадил деревья - это не мужик. Хороший сад в деревне, на родине моей мамы. Пару десятков деревьев - это и яблоко, и груша, черешня. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Это субботники с трудовыми коллективами, но почему бы не совместить? И вот уже пример детям. На созидание. Для Ани Леончик - это первый клен. С семьей высаживала возле студенческой деревни. Ей, конечно, еще школу нужно закончить, но, по сути, работала на перспективу.





Наталья Кочанова,председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Эта традиция будет жить долго и навсегда, пожалуй, потому что мы вместе делаем очень нужное и важное дело. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Администрация Президента благоустроила мемориальный комплекс "Литавец"

Полтора гектара деревьев (саженцы березы и сосны) в Дзержинском районе от Администрации Президента. Но только этим не обошлось. Благоустроили мемориальный комплекс "Литавец". Деревня, уничтоженная карателями СС в 1943 году. 196 мирных жителей, в их числе 58 детей, здесь нацисты лишили будущего. Память безвинно уничтоженных во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Заработанные деньги распределяются именно на сохранение исторических мест, восстановление, возрождение, на развитие здравоохранения. Два мощных направления, одно из которых - сохранить память, оно же связано со вторым - дорога в будущее. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Пока белорусы делают свой дом лучше и чище, западные соседи предпочитают идти по пути саморазрушения. Страны Прибалтики отказывают Беларуси в правовой помощи в расследовании дела о геноциде советского народа в годы войны для привлечения живых эсэсовцев к ответственности.

А. Швед: Страны Прибалтики отказали в правовой помощи в расследовании дела о геноциде белорусов

Взяв в основу своей идеологии нацизм и неонацизм, правительство западных стран, по сути, возвели бывших карателей и палачей в ранг героев.





Андрей Швед,Генеральный прокурор Беларуси: Таких мест очень много, работа ведется. Сегодня мы уже говорим том, что 11 тысяч мест массового захоронения нами установлено. Эта цифра печально будет увеличиваться. Правительством поддержана инициатива по переводу ряда мест в другую категорию, связанную с массовым уничтожением, например, комплекс "Тростенец". Он имел три категории регионального уровня, сейчас мы поставили вопрос, правительство согласилось, чтобы это был международный уровень. Это правильно, потому что в Тростенце уничтожали людей со всей Европы, не только из Советского Союза. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Генпрокуратура наводила порядок на братской могиле недалеко от деревни Ярошовка под Дзержинском. Летом 1941 года немецкие грузовые машины свозили сюда из лагеря смерти в Масюковщине и расстреливали советских военнопленных. Здесь же захоронены и мирные жители (всего около 2 тысяч человек).

А трудовой милицейский десант во главе с министром внутренних дел Иваном Кубраковым отправился в Могилевский район. Там на знаковом для каждого правоохранителя месте - в мемориальном комплексе бойцам батальона милиции Константина Владимирова - вовсю кипит работа по реконструкции. И помощь добровольцев весьма кстати.





Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Всего в республиканском субботнике принимает участие больше 30 тыс. наших сотрудников. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

На республиканском субботнике уже собрано 12,3 млн рублей

Руководства правительства и аппарата Совмина высадили саженцы на площади почти в три гектара. Они работали в Столбцовском районе. Там же вице-премьер Леонид Заяц сообщил новую актуальную информацию по нашей общей работе сегодня.

"Предполагали, что будет около Br12 млн, а на сегодня, по нашим данным, уже есть Br12,3 млн. Немало людей приняли участие в субботнике. Приведены в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны, мемориалы, комплексы, памятные места, убраны скверы, парки, придорожные полосы. Часть населения принимала участие в посадке леса", - сказал Леонид Заяц.