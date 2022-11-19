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Чижик: Беларусь выступает за уважительный диалог и категорически не приемлит санкционное давление
Беларусь выступает за взаимоуважительный диалог и в то же время категорически не приемлет санкционное давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил начальник управления Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь Константин Чижик, выступая 19 ноября в Доме дружбы на 11-й встрече представителей городов-побратимов Беларуси и Германии, передает корреспондент БелТА.
МИД: города-побратимы Беларуси и Германии вопреки внешним факторам продолжают диалог
"К сожалению, последние два года были не самые продуктивные в плане сотрудничества и контактов. Пандемия коронавируса, ухудшение политических отношений, прекращение прямого авиасообщения между Беларусью и Германией в результате санкций ЕС, военный конфликт в Украине - все это не способствовало расширению взаимодействия. Хочу отдельно подчеркнуть: Беларусь открыта для взаимоуважительного диалога и прагматичного сотрудничества с нашими европейскими и германскими партнерами. В то же время мы категорически не приемлем политическое и экономическое санкционное давление со стороны Евросоюза", - подчеркнул Константин Чижик.
"Это контрпродуктивная политика, которая наносит ущерб в первую очередь интересам простых граждан наших стран", - сказал он.
"Надеемся, что в официальном Берлине и Брюсселе со временем придут к осознанию этого и пересмотрят свои подходы по отношению к Беларуси, - продолжил начальник управления МИД. - Без этого будет трудно вести речь о добрососедстве, о региональной стабильности и безопасности. Рассчитываем, что диалог и взаимодействие по линии городов-побратимов также внесут свой вклад в этот процесс".
Фото: БЕЛТА
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