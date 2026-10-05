Члены Совета Республики проведут единый день прямых телефонных линий

Крепкая семья, защита материнства и счастливое детство - фундаментальные ценности, на которых строится благополучие белорусского общества.

Члены Совета Республики проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.

В пятницу, 9 октября, с 15:00 до 17:00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации.

Подробная информация опубликована на сайте Совета Республики.