Члены Совета Республики проведут единый день прямых телефонных линий
Автор:Редакция news.by
Крепкая семья, защита материнства и счастливое детство - фундаментальные ценности, на которых строится благополучие белорусского общества.
Члены Совета Республики проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.
В пятницу, 9 октября, с 15:00 до 17:00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации.
Подробная информация опубликована на сайте Совета Республики.