Члены экипажа корабля "Союз МС-25" приняли участие в фотосессии для официальной фотографии

Члены экипажа транспортного корабля "Союз МС-25", среди которых белорусы - Олег Новицкий и Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон - приняли участие в павильонной съемке. Со всей фотосессии выберут один снимок, который и станет официальной фотографией экипажа. Старт космического корабля "Союз МС-25" запланирован в марте 2024 года.