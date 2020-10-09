3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Члены Совета Республики подключаются к работе по отслеживанию нарушений в области ценообразования
Цены - на контроле сенаторов. Члены Совета Республики подключаются к работе по отслеживанию нарушений в области ценообразования. Этот вопрос - на особом контроле президента и правительства. Глава государства поставил задачу удержать в этом году инфляцию в пределах 5%. Для этого органам власти поручено незамедлительно реагировать на необоснованный рост цен на товары и услуги. На социально значимые позиции (мясо, молочная продукция, крупы, свежие овощи, детское питание) цены регулирует государство. Исполнение законодательства в сфере ценообразования контролирует Министерство антимонопольного регулирования и Комитет госконтроля. Не остаются в стороне местные органы власти, а также Федерация профсоюзов Беларуси, которые на постоянной основе осуществляют отслеживание розничных цен на основные социально значимые товары.
Благодаря государственному регулированию цен (несмотря на изменение курсов валют по отношению к белорусскому рублю) сохранена стабильная ценовая ситуация на потребительском рынке страны. Населению предлагается широкий ассортимент продукции, в том числе - товаров отечественного производства, удельный вес которых в розничном товарообороте торговых объектов превышает 60%.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов