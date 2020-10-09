Цены - на контроле сенаторов. Члены Совета Республики подключаются к работе по отслеживанию нарушений в области ценообразования. Этот вопрос - на особом контроле президента и правительства. Глава государства поставил задачу удержать в этом году инфляцию в пределах 5%. Для этого органам власти поручено незамедлительно реагировать на необоснованный рост цен на товары и услуги. На социально значимые позиции (мясо, молочная продукция, крупы, свежие овощи, детское питание) цены регулирует государство. Исполнение законодательства в сфере ценообразования контролирует Министерство антимонопольного регулирования и Комитет госконтроля. Не остаются в стороне местные органы власти, а также Федерация профсоюзов Беларуси, которые на постоянной основе осуществляют отслеживание розничных цен на основные социально значимые товары.