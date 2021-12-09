Члены Совета Республики сегодня посетят беженцев в ТЛЦ на границе

Продолжаем следить за развитием событий на белорусско-польской границе. Уже больше месяца люди ждут снисхождения от ЕС. Белорусы все это время обустраивают быт беженцев. На территории лагеря продолжают работать медики, волонтеры, спасатели. Каждый день доступна горячая еда, можно пополнить запасы в автолавке, работает полевая баня и стационарный медпункт. Ожидается визит членов Совета Республики. Юрий Карнелович рассказал, что сейчас происходит в транспортно-логистическом центре. Подробности в видео.