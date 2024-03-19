ЧП на Брестском мясокомбинате - произошла утечка аммиака в атмосферу

Специалисты выясняют причиныразгерметизациижидкостного трубопровода аммиачной холодильной установки в ОАО "Брестский мясокомбинат", пишет БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.



Спасатели 18 марта в 20:20 получили сообщение о разгерметизации жидкостного трубопровода аммиачной холодильной установки на территории промышленного предприятия. В результате произошла утечка аммиака в атмосферу. Во время ЧП никто не пострадал.



"Работники МЧС закрыли задвижки на поврежденном участке трубопровода, провели осаждение паров аммиака. Технический персонал предприятия организовал подачу жидкого аммиака для работы холодильной установки по обводному трубопроводу", - рассказали в Брестском областном управлении МЧС. Технологический процесс на предприятии не нарушен.



"После проведения замеров, превышения допустимых концентраций аммиака в атмосферном воздухе не выявлено. Причина инцидента устанавливается", - проинформировали в областном управлении МЧС.



Фото:МЧС