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ЧП в Орше: две пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Минск
Этим утром в ожоговую реанимацию скорой медицинской помощи в Минск доставили двух пострадавших женщин. Они в тяжелом состоянии. Обе имеют поражения горячей жидкостью и паром в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.
Первая пациентка 44 лет имеет объем поражения 70 %. Утром была взята в операционную, где было выполнена декомпрессионная некрэктомия ожогов по верхним и нижним конечностям. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как тяжелое. Вторая пациентка имеет объем поражения горячей жидкости и паром в объеме 40 % поверхности тела. Состояние ее стабильно тяжелое. Она в сознании, вступает в контакт, и тяжесть ее состояния оценивается несколько лучше чем первой пациентки. Они обе осмотрены специалистами нашего центра отоларингологом, офтальмологом, нейрохирургом. Были проведены консилиумы и принято решение о текущей дальнейшей тактике ведения этих пациентов.
В результате ЧП пострадали 5 человек. Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии и получают амбулаторное лечение в Орше. Один доставлен в Витебскую областную клиническую больницу.
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