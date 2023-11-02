ЧП в Орше: две пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Минск

Первая пациентка 44 лет имеет объем поражения 70 %. Утром была взята в операционную, где было выполнена декомпрессионная некрэктомия ожогов по верхним и нижним конечностям. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как тяжелое. Вторая пациентка имеет объем поражения горячей жидкости и паром в объеме 40 % поверхности тела. Состояние ее стабильно тяжелое. Она в сознании, вступает в контакт, и тяжесть ее состояния оценивается несколько лучше чем первой пациентки. Они обе осмотрены специалистами нашего центра отоларингологом, офтальмологом, нейрохирургом. Были проведены консилиумы и принято решение о текущей дальнейшей тактике ведения этих пациентов.

Ольга Светлицкая, главврач Больницы скорой медицинской помощи г. Минска