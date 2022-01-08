ЧП в центре столицы: обрушилась пешеходная часть моста

Резонансное происшествие в самом центре Минска! Часть путепровода обрушилась сегодня ночью на проспекте Победителей над улицей Немига. Упал пешеходный пролет. Причины и обстоятельства устанавливаются. Все силы были брошены на ликвидацию завалов. А также на разработку схемы безопасного и максимально удобного дорожного движения.

Весь день на месте ЧП работала и наша съемочная группа. Все подробности у Елены Витко.

Грохот, рев бензорезов и бетонные руины. Центр столицы сегодня не узнать. Этой ночью в районе станции метро "Немига" обрушился путепровод. Момент падения пешеходного пролета засняли камеры видеорегистратора. Вот так, за считанные секунды, отсоединилась вся конструкция. Пострадавших нет - и это главное! Сейчас важно не допустить дорожного коллапса.

Сделали схему организации дорожного движения для того, чтобы минимизировать последствия происшествия. Сейчас в кратчайшие сроки она будет доведена до жителей города Минска, для всей столицы,чтобы каждый мог спрогнозировать маршрут движения и уменьшить последствия для своего личного времени и своих логистических путей. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома













Корректировка движения транспорта

График и маршрут общественного транспорта скорректировали, дополнительно пустили временные рейсы. Сейчас закрыто движение на улице Немига (от Городского Вала до улицы Янки Купалы). На проспекте Победителей (от улицы Немига до Мельникайте) перекрыт и участок улицы Ленина (от пересечения Интернациональной - до Немиги). Ограничена также пешеходная связь.

Организован штаб по ликвидации ЧС

Сотрудники ГАИ и аварийные службы, руководство города и Следственный комитет. На месте происшествия организован также штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Видео очевидцев

На вопрос: "Что стало причиной?" - ответить пока сложно. Среди предварительных версий - резкие и многочисленные перепады температур. А также износ конструкции: ее возвели еще в начале 60-ых.