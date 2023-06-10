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Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Минской области
10 июня, на большей части территории Минской области, местами на остальной территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
В стране объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. "Сегодня, 10 июня, на большей части территории Минской области, а на остальной территории республики местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)", - рассказали в ведомстве.
Днем по югу Беларуси прогнозируются грозы. При таких условиях факторами опасности являются возникновение пожаров в природных экосистемах, повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, подтопление отдельных домов, хозпостроек, сельхозугодий, автодорог местного значения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.
Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Днем во многих районах Брестской и Гомельской областей возможны кратковременные дожди. Местами грозы, в дневные часы в отдельных районах по югу - сильные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит 18-24 градусов тепла.
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