Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Минской области

10 июня, на большей части территории Минской области, местами на остальной территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

В стране объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. "Сегодня, 10 июня, на большей части территории Минской области, а на остальной территории республики местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)", - рассказали в ведомстве.

Днем по югу Беларуси прогнозируются грозы. При таких условиях факторами опасности являются возникновение пожаров в природных экосистемах, повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, подтопление отдельных домов, хозпостроек, сельхозугодий, автодорог местного значения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.