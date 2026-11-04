Что беспилотники делают в воздушном пространстве "невоюющей" Латвии, обсудили с Андреем Мамыкиным

Что беспилотники делают в воздушном пространстве вроде как "невоюющей" Латвийской Республики? Кому это выгодно на самом деле? Своим мнением поделился эксперт из Латвии Андрей Мамыкин.

Андрей Мамыкин, журналист, политик (Латвия):

"Маленькие фирмы, маленькие сараи 2х2 метра, у которых оборот был там 3 евро вчера, сегодня зарабатывают миллионы евро на сборке дронов. Куда идут эти дроны? Куда они потом летят? С территории Латвии или Эстонии, в том числе в Республику Беларусь. И ваши специальные службы прекрасно знают эти маршруты. Те, кто запускает, зарабатывают миллионы евро на риторике войны. Они хотят войны, но понятно, что Прибалтика - это не та территория по человеческому ресурсу, по финансовому, по военному ресурсу, которая может противостоять даже сравнительно маленькой Республике Беларусь с армией в 60 тыс. человек, не говоря о большой России".

Журналист подчеркнул, что они поджигают этот костер войны, хотят, чтобы Россия или Союзное государство вместе с Беларусью вписались в эту войну. "Знаете, после вчерашнего рукопожатия я точно могу вам сказать, что войны по причине Беларуси с Прибалтикой не будет", - отметил Андрей Мамыкин.