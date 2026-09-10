Что больше всего ценят белорусы, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук

10 сентября Институт социологии Национальной академии наук представил в Минске результаты комплексного республиканского социологического исследования.

Важнейшая ценность для белорусов - жизнь под мирным небом. Граждане также гордятся качеством продуктов питания и благоустройством населенных пунктов. Белорусы признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси: "С ростом благосостояния одновременно растут и запросы людей. Государство в свое время взяло на себя очень серьезную ношу - обеспечивать социальные блага населения. Это закреплено в нашей Конституции, и это политика, которую проводит Президент. Она успешно реализуется, и ответы респондентов свидетельствуют об этом. А что касается потребностей, возможно, даже иногда и завышенных, такова человеческая природа".

Всего опрошено более 2 тыс. респондентов, представляющих все регионы Беларуси. В исследовании приняли участие и мужчины, и женщины, люди семейные и несемейные, с разным уровнем образования. Выборочная совокупность представляет население всей страны.

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