Большой раскол в мировой политике. Почему сегодня так стремительно меняются элиты? (На дистанции стало видно, кто оказался прав). И запрос на безопасность, который становится острее с каждым днем. Что делает Беларусь, чтобы 2025-й был спокойным и предсказуемым?

"У нас Военная доктрина предполагает исключительно оборонные функции. Т.е. мы должны уметь себя защитить. Именно для этого у нас было размещено тактическое ядерное оружие. Именно поэтому мы хотим разместить у себя "Орешник". Только поэтому. Для того чтобы ни у кого даже не возникло мысли о том, что к нам можно прийти и, как Данию, захватить за 6 часов. Чтобы даже вот этой глупой мысли не возникло в голове. Именно поэтому "Орешник" должен стоять в Беларуси.