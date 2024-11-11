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Что делает Беларусь, чтобы 2025-й был спокойным и предсказуемым?
Самые важные события уходящего года - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов".
Большой раскол в мировой политике. Почему сегодня так стремительно меняются элиты? (На дистанции стало видно, кто оказался прав). И запрос на безопасность, который становится острее с каждым днем. Что делает Беларусь, чтобы 2025-й был спокойным и предсказуемым?
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"У нас Военная доктрина предполагает исключительно оборонные функции. Т.е. мы должны уметь себя защитить. Именно для этого у нас было размещено тактическое ядерное оружие. Именно поэтому мы хотим разместить у себя "Орешник". Только поэтому. Для того чтобы ни у кого даже не возникло мысли о том, что к нам можно прийти и, как Данию, захватить за 6 часов. Чтобы даже вот этой глупой мысли не возникло в голове. Именно поэтому "Орешник" должен стоять в Беларуси.
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