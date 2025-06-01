Что изменится в Беларуси с 1 июня - в проекте "Контекст"

С нескольких нововведений это лето началось и у белорусов. Вступают в силу указы по строительству и кредитованию жилья. Некоторые изменения ввели банки - в случае обмена поврежденной валюты и открытия валютных счетов. А еще последняя возможность успеть уплатить подоходный налог и записать ребенка в первый класс.

Какие существенные новации нас ожидают - в рубрике “Контекст”.

Новшества коснутся пенсий, коммуналки, строительства и не только. Сезон обещает быть горячим и неважно, какая погода за окном.

Итак, с 1 июня вступают в силу сразу два нормативных документа в сфере недвижимости. 94-й указ фактически вводит новый механизм жилищного строительства - государственный заказ. Он затрагивает не всех белорусов, только отдельные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение господдержки. То есть, из программы льготного кредитования исключается долевое строительство.

Привлекать средства граждан на этапе котлована не планируют. Людям предложат уже готовое жилье. Иными словами, граждане смогут быстрее и проще оформить свои заветные квадраты без необходимости изнурительного ожидания завершения большой стройки. Плюс снижаются финансовые риски: ведь покупать будут уже готовые квартиры, а значит, долгостроев можно не опасаться.

Еще один документ - 95-й указ - объединил в одном нормативном акте все меры господдержки при строительстве или покупке жилья. Доступны: льготные кредиты, разовые субсидии и финансовая помощь в погашении долгов по льготным займам для многодетных и молодых семей, а также при рождении детей. Некоторым белорусам дадут возможность воспользоваться сразу всеми видами господдержки.

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Еще один положительный момент - доступность льготных кредитов.

Инна Пинковская, замначальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

"Проценты на сегодняшний день, можно сказать, минимальные. Для многодетных семей это вообще 1 % годовых. Льготные кредиты предоставляются на срок до 40 лет. Для иных категорий граждан это 5 % годовых, срок пользования 20 лет. Для тех семей, которые проживают, работают и строят жилье в населенных пунктах до 20 тыс. человек, ставка по кредиту равняется 3 % годовых".

Оплачивать коммуналку в новых домах придется уже по новым тарифам. С 1 июня цены на ЖКУ в Беларуси станут выше. Отметим, это изменение плановое: коммуналка дорожает дважды в год, в январе и июне. Так, с лета будем больше платить за тепловую энергию, которая расходуется на отопление и горячее водоснабжение. Ее стоимость вырастет на 3 рубля 95 копеек. Жировки с обновленными тарифами белорусы получат в июле.

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Лето - традиционно жаркая пора для абитуриентов! Но в разгар экзаменов и вступительной кампании не забываем про тех, кто впервые планирует сесть за парту. С 12 июня школы и гимназии начнут прием документов от родителей первоклассников. К слову, по новым правилам.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

"Если они выбирают другое учреждение образования, с 12-го они в порядке с определенным законодательством идут на прием к руководителю этого учреждения, оставляют заявление по форме о том, что они хотят в это учреждение образования. В чем новация как раз. Учреждение каждодневно обновляет цифры, сколько подано заявлений по микрорайону в первом классе, какая контрольная цифра приема, у них уже это есть на сайтах сегодня в специальном разделе, и сколько подано заявлений на свободные места. Анализируя эту информацию, родители уже могут видеть конкретно свои шансы, будет он учиться в этом учреждении или не будет, если он определил учреждение, повторюсь, не по своему микрорайону".

Напоминает о себе и налоговая! Понедельник - крайний срок для уплаты подоходного налога. Физлица, которые отчитались о доходах за минувший год, заблаговременно получили извещения. Теперь последняя возможность заплатить по счетам. Иначе к этой сумме добавится еще и штраф. А это + 15 %.

И еще один дедлайн июня - базовые счета. Уже через месяц пенсии и другие социальные выплаты начнут перечислять только на них. Исключение: инвалиды, пенсионеры в сельской местности, люди старше 70 лет и родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом. Эти категории граждан по-прежнему будут получать выплаты на почте.