Что изменится в школьном питании с 1 сентября

Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и такой, чтобы дети хотели ее есть. Это подчеркнула заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на заседании круглого стола, где в центре внимания были вопросы организации школьного питания. Каким будет меню в новом учебном году?

Первый месяц каникул уже позади. Пока учащиеся отдыхают, учебные заведения готовятся к их встрече. Одна из самых больших школ Минской области в Фаниполе стала площадкой для обсуждения вопросов организации школьного питания и того, каким будет меню.

В частности, один из аспектов - расширение использования полуфабрикатов в приготовлении блюд. Холл второй школы, по сути, стал большим фуд-кортом. На выставке производители продуктов питания представили свои предложения и рецептуры, а также замороженные и охлажденные полуфабрикаты.

Десятки позиций: от мясных митболов, наггетсов и пельменей до омлета из перепелиных яиц

Заготовку достаточно всего лишь на время опустить в горячую воду - и блюдо готово. У многих предприятий уже есть опыт сотрудничества со школами: с учетом требований к такому питанию они адаптировали свои составы.

Наталья Калинкович, заместитель гендиректора предприятия по производству мясных продуктов: "Мы разработали новую линейку рубленых полуфабрикатов. Это тефтели, фрикадельки, чевапчичи, котлеты, сырые колбаски. Продукты пользуются большим спросом и полностью соответствуют требованиям питания детей дошкольного и школьного возраста. Это касается подбора сырья, количества белков, жиров и углеводов в готовом продукте - все требования жестко выдерживаются. Использование только допустимых специй и пищевых компонентов строго соблюдается и отслеживается в рамках производственного контроля".

Задача - сформировать хорошие школьные рационы

Задача сегодня - сформировать хорошие школьные рационы, учитывать то, что отвечает требованиям времени, и то, что едят дети, найти ту самую золотую середину. Глава государства очень внимательно следит за этой темой, требуя пристального отношения к вопросам организации школьного питания с точки зрения качества и недопущения нарушений.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Однозначно, что это еда, которая должна быть для детей соответствующего возраста, без консервантов, без каких-то искусственных красителей и так далее. Но это не значит, что нужно каждый раз давать рыбу. Это могут быть разнообразные блинчики и пельмени - все что угодно. Поэтому мы немножко изменяем требования по ассортименту, расширяя его и делая акцент на то, что ребятам нравится. Еще раз повторю: это питание правильное. Второй момент - это, конечно, использование готовых полуфабрикатов, которые обеспечивают нам, во-первых, абсолютно строгое соблюдение качества, потому что все готовится по нормативам санэпидрежима, и, во-вторых, точный вес и количество калорий, необходимых для сытости".

Насытить школьное меню гастрономическими новинками

Производители продуктов питания готовы расширить ассортимент и насытить школьное меню гастрономическими новинками. Обеспечить стол витаминной продукцией намерены и тепличные комбинаты. В целом это будет новый формат.

Правительством совместно с санитарными службами, учебными заведениями и производителями проделана скрупулезная работа, чтобы проанализировать практику школьного питания и в новом учебном году представить разнообразное и сытное меню, которое отвечает современным требованиям и обязательно понравится детям.