Что находится в знаменитом "хранилище Судного дня", рассказала Елена Гузенко

Уборочная кампания в самом разгаре, и белорусские аграрии работают не только на нынешний каравай, но и на будущие урожаи. О том, какой процент семян традиционно откладывается на хранение и что хранится в знаменитом "хранилище Судного дня", в эфире "Первого информационного" рассказала замдиректора Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Елена Гузенко.

"Закладывается 100 % для того, чтобы обеспечить площади, которые собирается засевать хозяйство. То есть в закрома поступает 100 % от необходимого объема, плюс еще 20 % - это так называемый страховой фонд", - уточнила Елена Гузенко.

Она добавила, что этот резервный запас предназначен для экстренных случаев: "На случай, если вдруг произойдут какие-то катаклизмы, если вдруг посевы вымерзнут или вымокнут, необходимо будет провести дополнительный сев. И таким образом обращаются к этому страховому фонду и восполняют те пробелы, которые произошли по вине погодных условий".

При этом в институте различают семена по качеству. Есть элитные сорта, которые впоследствии идут на семеноводство, и семена низших репродукций, выращиваемые для получения продуктов.

Говоря о глобальной продовольственной безопасности и сохранении биоразнообразия, Елена Гузенко подтвердила участие Беларуси в международном проекте - знаменитом семенохранилище в Норвегии. Этот бункер, расположенный в вечной мерзлоте, предназначен для хранения дубликатов уникальных сортов со всего мира на случай глобальных катастроф.

"Каждая страна имеет право хранить какие-то дубликаты тех сортов, которые она считает нужным сохранять. Республика Беларусь также там сохраняет свои коллекции. В случае необходимости мы можем всегда туда обратиться и взять какой-то материал, который у нас по каким-то причинам исчез", - пояснила спикер.

По ее словам, в первую очередь там хранятся ценные зерновые. В мире человек использует в питании всего 150 видов растений, из которых 12 составляют зерновые культуры. Именно они и являются приоритетом. "Создаются новые сорта, которые прежде всего обладают высокой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам: засухоустойчивые, морозостойкие или с уникальными качествами - высокой белковостью или клейковиной", - заключила Елена Гузенко.

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