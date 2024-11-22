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Что показал опрос "Беларусь будущего - выбор молодых"
Ровно две недели остается до главного политического события в стране - президентских выборов. Уже вовсю идет агитация, кандидаты публикуют программы и общаются с потенциальными избирателями, выступают по радио и ТВ. Традиционно для многих белорусов это будут первые в жизни выборы. Что думает молодое поколение об этой кампании? Белорусский комитет молодежных организаций 12 января опубликовал социологическое исследование.
В онлайн-опросе "Беларусь будущего - выбор молодых" приняли участие 7260 человек. Это учащаяся молодежь (14-17 лет), студенты и молодые исследователи (18-25 лет), работающая молодежь (25-31 год). В общем, это поколение, сформировавшееся в годы суверенного развития независимой Беларуси.
Согласно полученным данным, принять участие в выборах Президента планируют почти 77 % респондентов. Не определились - 17,8 % опрошенных. И лишь чуть более 5 % не пойдут на участок.
Таким образом, молодые люди осознают значимость данной электоральной кампании для определения своего будущего и высокую роль в этом вопросе Президента страны, которого они воспринимают как гаранта реализации своих ожиданий.
Теперь об ожиданиях. На решении каких задач должен сосредоточиться будущий Президент в первую очередь?
Главное (и это очевидно) - обеспечить мир и безопасность в стране. Так считают почти 68 %. Дальше по списку: рост благосостояния и борьба с инфляцией. Треть опрошенных ждут экономический подъем, четверть - укрепления позиций Беларуси на международной арене.
Опрос хоть и молодежный, но с его результатами сложно не согласиться. Тем более Президент часто ориентирует молодых белорусов на то, что именно им строить будущее страны. И если они его видят мирным, экономически и геополитически стабильным, чего еще можно желать.
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