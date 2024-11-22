Что показал опрос "Беларусь будущего - выбор молодых"

Ровно две недели остается до главного политического события в стране - президентских выборов. Уже вовсю идет агитация, кандидаты публикуют программы и общаются с потенциальными избирателями, выступают по радио и ТВ. Традиционно для многих белорусов это будут первые в жизни выборы. Что думает молодое поколение об этой кампании? Белорусский комитет молодежных организаций 12 января опубликовал социологическое исследование.

В онлайн-опросе "Беларусь будущего - выбор молодых" приняли участие 7260 человек. Это учащаяся молодежь (14-17 лет), студенты и молодые исследователи (18-25 лет), работающая молодежь (25-31 год). В общем, это поколение, сформировавшееся в годы суверенного развития независимой Беларуси.

Согласно полученным данным, принять участие в выборах Президента планируют почти 77 % респондентов. Не определились - 17,8 % опрошенных. И лишь чуть более 5 % не пойдут на участок.

Таким образом, молодые люди осознают значимость данной электоральной кампании для определения своего будущего и высокую роль в этом вопросе Президента страны, которого они воспринимают как гаранта реализации своих ожиданий.

Теперь об ожиданиях. На решении каких задач должен сосредоточиться будущий Президент в первую очередь?

Главное (и это очевидно) - обеспечить мир и безопасность в стране. Так считают почти 68 %. Дальше по списку: рост благосостояния и борьба с инфляцией. Треть опрошенных ждут экономический подъем, четверть - укрепления позиций Беларуси на международной арене.