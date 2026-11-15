Что происходит на рынке труда в Беларуси - разберемся

Краткий пересказ от ИИ

Рынок труда за последние годы сильно изменился, и требования к молодым специалистам сегодня совсем другие. Еще несколько лет назад гарантировать хорошую работу могли знание иностранных языков и владение базовыми офисными программами. Сегодня правила игры на белорусском рынке труда диктуют: дефицит рабочих кадров, искусственный интеллект и молодое поколение.

Растут конкуренция в IT и зарплата у "синих воротничков", а соискатели все чаще выбирают гибридный график (офис плюс удаленка). Кроме того, в приоритете дипломированные специалисты, которые понимают, какие практические задачи они смогут решить уже "завтра". И все это на фоне рекордно низкого уровня безработицы в стране - 1,9 %.

Рабочее состояние

За кассой, у витрины, рядом со стеллажами - этих людей мы видим почти ежедневно. В сфере торговли сегодня занят каждый шестой работающий белорус. Но пока в IT за одно место борются десятки соискателей, в ритейле ситуация зеркальная: число вакансий растет, количество резюме - наоборот.

На выезде из Минска - популярный столичный гипермаркет, где работает свыше 330 человек. Под одной крышей - более 10 профессий: от продавцов и кассиров до поваров и административного персонала. И на такой витрине Наталья Кузнецова отыскала "товар", от которого загораются глаза.

Наталья Кузнецова, завотделом обслуживания потребителей гипермаркета:

"Я работаю в сети 9 лет. Начинала с контролера-кассира. После этого мне предложили должность заведующей ООП. Это включает в себя расчетно-кассовые центры и работу инфоцентра. В торговле работать нелегко, но интересно. Торговля дает общение: уходят страх и стеснение, потому что это постоянное взаимодействие с людьми".

Наталья Кузнецова

По статистике, в больших торговых сетях не хватает чаще продавцов, но у каждого работодателя - свои фишки привлечения сотрудников.

Екатерина Горбач, начальник сектора подбора и обучения персонала сети гипермаркетов:

"Текучесть в сети у нас есть, но она не таких уж больших размеров - около 30 %. При этом есть определенное количество сотрудников - около 300 человек, - которые работают в компании уже более 10 лет. В компании предусмотрены выплаты за стаж работы, и это хорошее преимущество. Сама компания дает возможность обучения".

Екатерина Горбач

Около 4,2 млн человек заняты в экономике Беларуси. Примерно 60 % работают в сфере услуг. Растет конкуренция в маркетинге, IT, рекламе и финансовом секторе.

По данным аналитиков, среди трендов на рынке труда белорусы стали чаще выбирать удаленный или гибридный формат работы. Больше компаний автоматизируют процессы, поэтому "сотрудничество" с искусственным интеллектом в приоритете. За последние несколько лет количество вакансий с упоминанием слова "промт" и его аналогов увеличилось в 5,5 раз.

Светлана Шапорова, директор сервиса по поиску работы и персонала:

"Все последние исследования показывают, что полной замены не произойдет. Но уметь использовать нейросети и искусственный интеллект и управлять ими очень важно. Даже к рабочему персоналу требования уже меняются - очень много высокотехнологичных станков. На руководителя сейчас ложатся другие обязанности. Он управляет не только своим слаженным коллективом, который ему понятен, но и проектными командами. А в проектной команде могут быть люди из разных подразделений, с разным опытом, с разным бэкграундом, люди разных поколений. Кроме этого, он уже должен уметь управлять не только людьми, но и ИИ-агентами".

Еще один тренд, который диктует новое поколение - баланс работы и жизни. Достойная зарплата и удобный график для зумеров - базовый минимум. Но решающим фактором при выборе работы становятся смыслы, гибкость и психологический комфорт.

В одном из офисов крупной инжиниринговой компании занимаются комплексным проектированием: жилые кварталы, производства и склады для маркетплейсов. Сочетают гибридные форматы работы: офис и удаленка. И ставка на молодежь. Средний возраст сотрудника - 30 лет.

Мария Мазура, специалист по работе с персоналом инжиниринговой компании:

"Сейчас им важно не только получать достойную оплату труда, но и чувствовать, что их труд важен и полезен, чувствовать смысл в работе - как она меняет окружающий их мир, как влияет на общество. И в том числе им очень важно работать в коллективе профессионалов. От них поступают свежие идеи, новый взгляд, они постоянно интересуются новыми технологиями".

А для устойчивости фундамента добавляют корпоративную культуру и тимбилдинг.

Больше соискателей претендуют на место в Гомельском регионе - свыше 16 резюме на вакансию. Легче найти работу в столице и Минской области. Наниматели могут выбирать. Поэтому важно не просто отправить резюме, а сделать его понятным для конкретной вакансии.

В любой точке страны диплом и профессиональные навыки - в приоритете. Кроме того, эксперты советуют указывать конкретные задачи, которые сотрудник может решить уже завтра.

Евгений Лычковский

Евгений Лычковский, директор международной образовательной платформы:

"Уверенное пользование нейросетями - это гигиенический фактор, без которого на сегодняшний день в хорошую современную компанию невозможно попасть. Зачастую работодатели задают очень простой вопрос: какую последнюю бизнес-задачу вы решили с помощью нейросетей? Второй навык - критическое мышление. Да, нейросеть пережевывает материал и выдает какие-то данные, но оценить их качество, на основании этого принять какое-то управленческое решение либо решить какую-то задачу - все равно остается за человеком. Третий навык - понять, что история, когда на всю жизнь была одна профессия, канула в Лету: учиться нужно постоянно".

Несмотря на внешние факторы и экономические тренды, главным ориентиром для любого человека остается внутренний компас. Не зря ведь говорят: выбери занятие по душе и тебе ни дня в жизни не придется работать.