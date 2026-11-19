В авторском проекте "Блиц" - прямые переговоры Пекина, Москвы и Вашингтона и громкие аналогии с "новой Ялтой". В центре внимания - путь к миру в Украине, будущее переговорного процесса и подвижки на гуманитарном треке.

Что сегодня выступает реальной гарантией доверия и на что способен гуманитарный трек? Ответы - в новом выпуске авторского проекта "Блиц" с Павлом Лазовиком. Новая геополитическая партия - 19 ноября в 19:30 на "Первом информационном", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.