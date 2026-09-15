Что стоит за кризисом в Европе, разберемся в "Трендах"

Латвия предлагает очередные новые запреты для Беларуси и России. Победа АдГ в Германии и слабость канцлера Фридриха Мерца. Исландия на референдуме отказалась от возобновления переговоров о вступлении в ЕС. В Нидерландах и Бельгии люди в масках нападают и похищают. Нарковойна вышла за пределы криминального подполья.

Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас?

Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Увидим связь между событиями вместе с ведущими экспертами и политологами. Смотрите программу "Тренды" 15 сентября в вечернем эфире на "Беларусь 1".