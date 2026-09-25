Что такое "беларусиано"? Расскажет эксперт по кофе Дмитрий Кисляков в проекте "Палитра"

Как заработать на том, что люди делают каждое утро? Для большинства это просто утренний ритуал, но для некоторых - креативная индустрия с впечатляющими оборотами. Поговорим о кофе с тем, кто проложил путь к сердцу гурманов и фермеров из 55 стран.

Обжарщик и профессиональный оценщик зерна, создатель собственного бренда specialty-кофе Дмитрий Кисляков - новый герой проекта "Палитра".

Что такое "беларусиано"? Сколько живет эспрессо в вашей чашке? И почему культура specialty захватила мир? Смотрите 25 сентября на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.