Что такое бренд в архитектуре, смотрите в программе "Палитра"

Можно ли измерить счастье белорусов квадратными метрами? Что такое бренд в архитектуре? И зачем малым городам своя айдентика? В новом выпуске программы "Палитра" с Ниной Можейко главный архитектор Брестской области Николай Власюк раскроет значение слогана "Брест - южная столица". Говорим про курортный вайб, стратегию "Город-сад" и умные технологии.

Вместе с профессором выведем формулу архитектурного счастья, узнаем, где в Беларуси технологии уже слились с природой и как креативная экономика строит города, в которых хочется дышать. Не пропустите 31 июля в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".