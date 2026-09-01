Что такое ВВП - разберемся в проекте "Про деньги"

Рост ВВП в Беларуси за 7 месяцев 2026 года составил чуть более 2 %. По годовому плану нужно выйти на 2,8 %.

ВВП считают главным показателем успеха или провала экономической политики. Но есть большое количество стран с быстрым ростом валового внутреннего продукта, который неравномерно распределяется в пользу наиболее богатых слоев населения. Экономика растет, но замечают это только самые богатые.

На что еще важно обращать внимание? Что учитывает ВВП и насколько это влияет на каждого из нас? И главное - за счет чего будет расти в этом году? Об этом в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 1 сентября в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".